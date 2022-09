Al-Khelaifi manda recado ao Barcelona: "Injetar capital de forma mágica não é sustentável"

O presidente do PSG falou à margem de uma Assembleia Geral da Associação de Clubes Europeus (ECA), que também chefia.

Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG e chefe máximo da Associação de Clubes Europeus (ECA), discursou esta sexta-feira numa Assembleia Geral do órgão, em Istambul, enaltecendo a mais recente reforma do fair-play financeiro da UEFA e aproveitando para mandar algo que pareceu ter sido... um recado ao Barcelona.

"As novas regras de financiamento sustentável são um desenvolvimento positivo. As regras controlam os custos e encorajam ao investimento. Vão ajudar a garantir a sustentabilidade do futebol, mas temos de ser cuidadosos. Níveis perigosos de dívida ou injetar capital de forma mágica não são caminhos sustentáveis. Temos de pensar a longo prazo, não a curto", frisou o dirigente.

O novo formato da Liga dos Campeões, que vai entrar em vigor a partir da temporada 2024/25, também foi alvo de elogios por parte de Al Khelaifi, que garantiu que a mudança vai contribuir para "jogos mais emocionantes" e "competições mais inclusivas".

"As nossas receitas vão crescer. Já vimos isto a acontecer na França e no Reino Unido. Nos Estados Unidos, o nosso crescimento ultrapassa os 150%, com a venda dos direitos espanhóis. Temos planos para trabalhar com a Paramount+ e todos os nossos parceiros de media e donos de direitos, com vista a atingirmos novas audiências, seremos inovadores e continuarmos relevantes", sublinhou Al Khelaifi.