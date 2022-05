Tchouaméni a caminho do Real: novas pistas sobre contrato e valores

Médio do Mónaco poderá ser a alternativa a Casemiro procurada pelo clube merengue

Aurélien Tchouaméni tem sido um dos jogadores mais apontados ao Real Madrid neste mercado. O médio do Mónaco estará, segundo o RMC Sport, estará mesmo a caminho do Bernabéu.

De acordo com o referido órgão, o centrocampista, internacional francês, assinará por cinco anos com o Real Madrid, que pagará, pelo menos, 80 milhões de euros, num valor que poderá subir mediante o cumprimento de determinados objetivos.

Recorde-se que a imprensa espanhola, no início do mês, tinha noticiado que o Real Madrid não estaria disposto a chegar acima dos 60 milhões de euros para garantir o jovem médio, que foi figura na temporada do Mónaco.