Suspeitas na Alemanha acusam Moukoko de mentir sobre a idade

De acordo com o site alemão "sport.de" , o pai adotivo de Moukoko entregou uma certidão de nascimento datada de 2000 a um jornalista, impedindo mais tarde que a mesma fosse publicada. Esse documento, cuja autenticidade não está confirmada, adiciona mais quatro anos aos 18 que o avançado tem.

O site alemão "sport.de" avança esta sexta-feira que Youssoufa Moukoko, jovem avançado do Dortmund, poderá estar envolvido na polémica que se abateu sobre a Federação camaronesa de futebol, após 17 jogadores convocados à seleção sub-21 terem falhado nos testes da idade.

O internacional alemão por duas ocasiões nasceu em Iaundé, capital dos Camarões, em 2004, mudando-se para a Alemanha em 2014, após ter sido adoptado. No entanto, de acordo com a fonte, o avançado poderá ser quatro anos mais velho do que alega.

As suspeitas começaram com o surgimento de uma certidão de nascimento, atribuída ao nome Yousouffa Mohamadou e datada de 2000, que seria alegadamente de Moukoko. Esse documento teria sido entregue a um jornalista pelo pai adotivo do jogador, que mais tarde terá impedido a sua publicação.

A certidão, cuja autenticidade não está confirmada, coloca Moukoko com 22 anos, pelo que foi aberta uma investigação por possível fraude. As suspeitas também são suportadas por o avançado ter tido relações com parceiras significativamente mais velhas enquanto era adolescente.

Contactada por vários orgão de comunicação sobre o caso, a Federação alemã de futebol (DFB) recusou prestar declarações, após em 2017 já ter defendido a legitimidade dos documentos de identificação que atribuem a data de nascimento de Moukoko ao dia 20 de novembro de 2004.

"A pedido da DFB para uma cuidada consideração dos factos, os responsáveis do Dortmund sempre apontaram para a autenticidade dos papéis e documentos que também são conhecidos pela DFB. Não existe portanto qualquer dúvida sobre a exatidão da idade do jogador. Neste assunto, a DFB baseia-se nos detalhes do clube original do jogador", pede-ler se no comunicado publicado na altura.

Nesse mesmo ano, Timo Preus, treinador da equipa sub-23 do Dortmund, em que estava presente Moukoko, admitiu que não sabia a idade real da jovem promessa, mas duvidou que tivesse 17 anos.

"Com Youssoufa, eu consigo imaginar que a sua idade tenha sido adivinhada. Talvez na realidade ele tenha mais um ou dois anos. Mas não tem certamente 17 anos e para ele, isso é muito difícil. Não tem culpa de nada, o rapaz não está a enganar ninguém", considerou.

Na presente temporada, Moukoko soma seis golos e cinco assistências em 22 partidas disputadas pelo Dortmund.