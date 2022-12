Dos 30 jogadores dos sub-17 dos Camarões, 21 foram afastados após teste à idade

Federação de Futebol dos Camarões decidiu afastar 21 dos 30 jogadores para a seleção dos sub-17. Isto após terem "falhado" nos testes de idade.

A Federação de Futebol dos Camarões está decidida em afastar as polémicas em relação à idade dos seus jovens jogadores e, por esse motivo, decidiu fazer testes aos jogadores convocados por Jean Pierre Fiala para um torneio de apuramento para a CAN de sub-17. E dos 30 futebolistas chamados, 21 "não passaram" no exame.

«Esta ação resulta das instruções estritas do presidente da FECAFOOT [Samuel Eto'o], sob o mandato do COMEX, para colocar fim à adulteração de registos, o que, no passado, manchou a imagem do futebol camaronês", lê-se no comunicado da federação camaronesa.