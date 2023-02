Isco falhou mudança para a Alemanha e solução pode estar em Liverpool

Everton não contratou qualquer jogador no mercado de inverno e deve precisar de reforços para atacar a permanência na Premier League. Internacional espanhol está livre, o que facilita o negócio

Isco é, por estes dias, um dos jogadores livres mais pretendidos do futebol europeu. Depois da transferência falhada para o Union de Berlim, o espanhol está sem clube, o que despera o interesse de muita gente, como o Everton, nomeadamente.

De acordo com o The Times, os toffees, que não contrataram ninguém e que viram sair alguns jogadores na reabertura do mercado, podem ser a nova casa do antigo jogador do Real Madrid.

Recorde-se que, neste passado mês de janeiro, o Everton mudou de equipa técnica. Saiu Frank Lampard e entrou Sean Dyche.