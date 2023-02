"Sergio Ramos? Maldini, com 39 anos, só treinava uma vez por semana..."

Carlo Ancelotti abordou a retirada do central da Espanha, que tomou a decisão após ter recebido uma chamada do selecionador Luis de la Fuente, que o informou de que não contaria com ele.

Sergio Ramos, aos 36 anos e ao fim de 180 internacionalizações por Espanha, anunciou na quinta-feira a sua retirada da seleção, após ter recebido uma chamada do selecionador Luis de la Fuente, que o informou de que não contaria com ele.

Em reação, Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid, mostrou-se surpreendido com toda a situação, considerando que a idade não deve ser o único fator a pesar na decisão de convocar um jogador.

"O tema da idade é como o da juventude. Se um jogador cumpre, não há que olhar para o passaporte. Se um jogador tem 16 anos e cumpre... terá de jogar. Há que avaliar o que se passa no campo a cada dia e ver se um jogador de 17 ou 38 anos pode competir. Isso é o nosso trabalho e a idade, para o bem ou mal, não pode ser algo que decida uma decisão", começou por defender, em conferência de imprensa.

"Às vezes, dizem-me que não uso a formação. Esquecem-se que pus um guarda-redes com 17 anos, que era Buffon. Queria avaliar o seu trabalho. Ele era muito bom com 17 anos, melhor do que outros mais velhos. Acontece o mesmo com 40, podes ganhar a Champions, como Maldini, que aos 39 anos só treinava uma vez por semana. Mas jogava porque era melhor do que os outros. E se és melhor do que os outros, deves jogar", completou Ancelotti.