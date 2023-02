Sergio Ramos não conta e anuncia retirada da seleção espanhola: "Admiro jogadores como Pepe"

Central do PSG não faz parte dos planos do selecionador Luis de la Fuente.

Sergio Ramos, 36 anos e 180 vezes internacional por Espanha, recorreu esta quinta-feira às redes sociais para anunciar a retirada da seleção. A decisão foi comunicada depois de o experiente central do PSG receber uma chamada do selecionador Luis de la Fuente, que o informou de que não contaria com ele.

"A idade não é uma virtude ou um defeito, é apenas um número que não é necessariamente relacionado com a performance ou qualidade. Eu admiro e invejo jogadores como Modric, Messi e Pepe... A essência, os valores, a meritocracia e a justiça no futebol. Lamentavelmente não será assim para mim, porque o futebol nem sempre é justo e o futebol nem sempre é futebol", começou por escrever o ex-Real Madrid numa longa publicação.

"Esta manhã recebi a chamada do atual selecionador que me comunicou que não conta nem vai contar comigo. Com coração pesado, é o fim de uma estrada que esperava que se estendesse e acabasse melhor, a par de todo o sucesso que conquistámos na La Roja", acrescentou Ramos.

Leia a publicação na íntegra: