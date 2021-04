"Se o senhor Mbappé não está contente com as críticas, então que mude de trabalho"

Declarações de um ex-jogador do PSG sobre Mbappé.

Mbappé afirmou que se sente algo cansado com as críticas que tem recebido em França e há quem não tenha apreciado de modo particular estas declarações. Jean-Michel Larqué, antigo jogador do PSG e atual comentador da RMC, é um desses casos.

"Não me interessa o estado de espírito de Mbappé no final do jogo, o que me interessa é o jogo em si. Não me importo se ser criticado o incomoda. Não o incomoda quando é regularmente chamado de 'fenómeno'. Como é que um jogador que joga no exterior é menos criticado do que aquele que joga por um clube francês?", questionou o antigo médio.

"A crítica vem depois de dois jogos muito medíocres e eu não tenho em conta a partida contra o Cazaquistão, na qual falha um penálti. Os jornalistas não podem dizer que, atualmente, Mbappé não está bem na seleção de França? Essa é a verdade. que faça o que dizer, mas se o senhor Mbappé não está contente quando dizemos que esteve mal em dois jogos, que mude de trabalho", concluiu.

Larqué representou o PSG no final da década de 70, após uma longa passagem pelo Saint-Étienne. Foi 14 vezes internacional por França.