Um sinal para os clubes pretendentes: Mbappé mostra-se cansado com as críticas

Avançado francês falou sobre o futuro após a vitória da França na Bósnia.

O futuro de Kylian Mbappé continua a estar na ordem do dia e o nome do avançado francês prometer agitar o próximo mercado de transferências de verão. Depois do triunfo (1-0) na Bósnia Herzegovina, em jogo a contar para o apuramento para o Mundial, o jogador do PSG não escondeu algum desconforto com as críticas que tem recebido em França e vinca que isso tem peso na hora de tomar uma decisão quanto ao futuro.

"Depois de algum tempo, claro que as críticas cansam, sobretudo quando jogas na equipa do teu país e dás tudo pela tua seleção. No final, tudo isto cansa. É diferente jogar pela França para os que vêm do estrangeiro. Eu estou cá todo o tempo, a jogar no PSG e com a seleção francesa. É um contexto diferente e já o sabia quando assinei pelo PSG. Veremos mais à frente. Se pode influenciar na minha decisão de ficar no verão? Claro. Mas não é só isso. O mais importante é sentir-me bem e divertir-me todos os dias", declarou.

"Quando tomar uma decisão, falarei sobre ela", afirmou ainda Mbappé, jogador de 22 anos que esta época leva 30 golos em 36 jogos pelo campeão francês.