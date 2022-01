Salah admite que quer renovar com o Liverpool: "Não estou a pedir nada impossível"

As exigências do jogador já são do conhecimento do Liverpool e agora a decisão está nas mãos do clube, aponta Salah.

Mohamed Salah tem contrato com o Liverpool até junho de 2023 e, embora já tenham existido contactos, a renovação ainda não foi selada. O avançado revela que os reds já sabem quanto o egípcio quer para prolongar o vínculo e que esse valor não é "impossível".

"Eu quero ficar, mas não depende de mim. O Liverpool sabe quais são as minhas exigências: não estou a pedir nada impossível. A questão quando se pede algo é saber se há abertura para aceitar o pedido tendo em conta o que já fiz pelo clube. Estou no Liverpool há cinco anos, conheço muito bem o clube, adoro os adeptos e eles também me adora. O clube conhece a situação e só depende deles", admitiu Salah numa entrevista à GQ Sport.