Dínamo pediu testes antidoping após jogo e um jogador da equipa acusou cocaína

Jogador do Dínamo acusou cocaína em testes pedidos pelo seu clube

O Dínamo Bucareste pediu às autoridades antidoping da Roménia para efetuarem testes a seguir ao encontro frente ao Steaua, num jogo da liga, a 3 de fevereiro.

Esse encontro não foi alvo de controle, mas uma semana depois, um jogo entre as mesmas equipas, para a taça, seria visitado pelos "vampiros"

Alegadamente, os dirigentes do Dínamo fizeram-no porque desconfiavam dos desempenhos físicos dos jogadores do Steaua, equipa que reparte a liderança da liga com o CFR Cluj.

Pois bem, os testes foram feitos e os resultados escondiam algo, como se pensava. Só que o prevaricador não era do Steaua, mas sim do próprio Dínamo. Magaye Gueye, senegalês nascido em França e antigo jogador do Everton e Brest, entre outros, acusou positivo a cocaína, segundo relataram esta terça-feira os principais sites romenos.

As partes já foram notificadas e o jogador está suspenso. Em princípio, o Dínamo não incorre em penalizações, uma vez que se tratou de um caso isolado. O futebolista, no entanto, pode ser impedido de competir durante dois anos.

Gueye já tinha tido um problema disciplinar quando um vídeo seu num jacuzzi com prostitutas (e com linguagem imprópria) foi divulgado nas redes sociais.