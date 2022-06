Sadio Mané: duas propostas "cómicas" foram rejeitadas pelo Liverpool

Imprensa inglesa dá conta de duas ofertas apresentadas pelo Bayern, que não convenceram os responsáveis do clube inglês.

Nos planos do Bayern de Munique para 2022/23, Sadio Mané pretende mudar de ares na próxima temporada, mas não há ainda acordo com o Liverpool. Segundo escreve o jornal "The Times", o emblema inglês rejeitou uma proposta do campeão alemão, na ordem dos 35 milhões de euros, superior em relação a uma outra (30) que tinha colocado anteriormente em cima da mesa.

O Liverpool estará à espera de encaixar 50 milhões de euros com o negócio, mesmo tendo o senegalês apenas mais uma época de contrato.

De acordo com a informação do "The Times", as negociações podem prosseguir, mas os responsáveis do vice-campeão europeu consideraram as ofertas até aqui apresentadas como "cómicas".

Mané já terá acordo com o Bayern de Munique, com um salário de 20 milhões de euros brutos por temporada.