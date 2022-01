Ronaldo voltou ao onze e Manchester United bateu o Brentford na Premier League

Depois de falhar dois jogos por lesão, Cristiano Ronaldo voltou ao onze titular. O Manchester United venceu o Brentford por 3-1.

O Manchester United venceu esta quarta-feira no reduto do Brentford, por 3-1, e somou 35 pontos, igualando o Arsenal, sexto classificado, mas com menos um jogo. Nota para o regresso de Cristiano Ronaldo ao onze titular depois de falhar os dois últimos jogos dos red devils devido a lesão.

O avançado português foi, no entanto, substituído aos 71 minutos, tendo mostrado algum desagrado no momento da substituição.

Elanda, aos 55 minutos, Greenwood, aos 62, assistido por Bruno Fernandes, e Rashford, aos 77', marcaram para a formação de Manchester. Toney reduziu para os da casa.

O Brentford é 14.º classificado, com 23 pontos.