Ronaldo é um fenómeno também nas subidas: Cruzeiro promovido a sete jornadas para o fim

Depois de levar o Valhadolid à primeira divisão de Espanha, agora foi a vez de fazer o mesmo com o Cruzeiro, após triunfo sobre o Vasco da Gama (3-0) na Série B

O Cruzeiro bateu o Vasco da Gama por 3-0, na última madrugada, e nas bancadas estava eufórico Ronaldo. Aquele que foi apelidado de o fenómeno enquanto jogador, é também um fenómeno a investir e a subir clubes de divisão, pois depois de levar o Valhadolid à primeira de Espanha há poucos meses, ontem foi a vez de fazer o mesmo com o clube onde começou a carreira no Brasil.

Ronaldo cumpre hoje 46 anos e a madrugada de ontem foi de festa. O Cruzeiro, no qual investiu como fez no Valhadolid, conseguiu matematicamente a subida, somando 68 pontos na Série B do Brasileirão, e a sete jornadas para o fim da competição. NO comando técnico da equipa está o uruguaio Pezzolano, que já renovou contrato. Para o ano, no principal escalão do futebol brasileiro, espera-se que Ronaldo invista no reforço do plantel.