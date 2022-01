Sérgio Oliveira dá a vitória a Mourinho na estreia pela Roma

Médio português, recém-contratado ao FC Porto, protagonizou uma tripla coincidência, que se revelou, no último ato da mesma, essencial para os giallorossi voltarem a sorrir na liga italiana.

Estreante na Serie A, logo no onze titular e, qual cereja no topo do bolo, a fazer o gosto ao pé. Sérgio Oliveira "roubou" o show ao ser crucial para a Roma voltar a vencer na Serie A, marcando o golo do jogo, da 22.ª jornada da Serie A, frente ao Cagliari, no Olímpico.

O médio internacional português, recém-contratado por empréstimo ao FC Porto e em ação durante os 90', converteu, aos 33', um penálti, inaugurando (e definindo) o marcador (1-0) a favor da formação giallorossi, cuja baliza ficou (intacta e) entregue ao compatriota Rui Patrício.

A pontaria de Sérgio Oliveira revelar-se-ia fundamental para a Roma regressar às vitórias, após três jornadas em que somou um ponto apenas, e passar a contabilizar 35, tantos quantos a arquirrival Lázio, mantendo-se no sétimo posto da Serie A.

