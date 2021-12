Roma empata com a Sampdória e deixa a Juventus fugir no quinto lugar da Serie A

Giallorossi, que partiram em igualdade com a Juventus na classificação, desperdiçaram uma vantagem no marcador e a Vecchia Signora ficou com mais pontos.

Embalada por duas vitórias seguidas na I Liga italiana, a Roma não manteve o ritmo ao empatar, esta quarta-feira, com a Sampdória, em jogo da 19.ª jornada da prova, a um golo (1-1), pelo que ficou algo distante da "quinta" Juventus.

No jogo 149 entre a Roma, de José Mourinho, e a Sampdoria, pela qual Adrien Silva foi titular, na história do futebol italiano, realizado no Olímpico, os golos surgiram apenas na parte final da segunda parte, depois de um primeiro tempo insosso.

Aos 72', Shomurodov, após lance de insistência na área da Sampdoria, rematou rasteiro para o fundo da baliza, mas a vantagem foi pouco duradoura, dado que a igualdade restabeleceu-se aos 80', por Gabbiadini, que só teve que encostar a em cima da linha de golo, na sequência de ressalto.

A Roma, que partira, para a 19.ª jornada, em igualdade com a Juventus, segue na sexta posição, com 32 pontos, tantos quantos a Fiorentina, e menos dois do que a Vecchia Signora, quinta classificada isolada. A Juventus, além de beneficiar da escorregadela da Roma, venceu o Cagliari (2-0).

Por seu turno, a Sampdoria de Adrien Silva, que sofreu um golo pelo sétimo jogo consecutivo, permaneceu no 15.º posto da classificação, com 20 pontos, estando a nove da zona de despromoção do principal campeonato italiano.