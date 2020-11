"Vou fazer dele o melhor jogador do mundo", disse Pep Guardiola

Treinador espanhol mostrou grande interesse em jogador agora ao serviço do Real Madrid.

Jan Age Fjortoft, antigo futebolista norueguês, em entrevista ao podcast "Here we go", do jornalista italiano Fabrizio Romanos, recordou o momento em que Pep Guardiola mostrou interesse em Martin Odegaard - agora com 21 anos -, dizendo que o iria tornar no melhor jogador do mundo. Aconteceu no Catar, onde também estavam as seleções jovens da Noruega, quando ainda estava ao comando do Bayern.

"Tens de trazer esse rapaz para Munique, tens de trazê-lo a Munique! Vou fazer dele o melhor jogador do mundo", afirmou na altura a Fjortoft o treinador espanhol sobre Odegaard, que ainda estava no Stromsgodset.

"Mais tarde, quando regressámos, eu, como treinador da seleção da Noruega, convidei Martin, o pai e o treinador da seleção a minha casa. Nesse momento anotei num papel - gosto de dramaturgia - os quatro clubes que nesse momento pensei que estavam mais perto de contrato Odegaard. Liverpool, Arsenal, Bayern Munique e Real Madrid", contou, antes de revelar por que razão o norueguês acabou por escolher o Real Madrid.

"Como sabem, o Liverpool era o clube favorito dele, era o clube favorito de criança. Continuo a pensar que o motivo pelo qual acabou no Real Madrid foi bastante simples, na minha opinião. Em primeiro lugar, o Real Madrid tinha uma segunda equipa, os outros clubes não. O treinador da segunda equipa era Zinedine Zidane. Não é um mau jogador, não é um mau treinador", brincou.

"Michael Reschke, que agora está no Schalke, era o responsável pelas contratações no Bayern naquele momento. Conheci-o depois de o Martin escolher o Real Madrid e ele disse-me: "Se tivesse sabido que a segunda equipa era crucial, teria construído uma segunda equipa para o conseguir"", concluiu.