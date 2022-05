"Renovação de Lewandowski? Perguntei se foi uma boa conversa, e parece que sim..."

Lewandowski, avançado do Bayern

Nagelsmann, técnico do Bayern, confidenciou um diálogo com o polaco acerca da eventual continuidade na Baviera

As negociações para a renovação entre Bayern e Robert Lewandowski decorrem na cúpula bávara. Expectante para saber desenvolvimentos do processo, Julian Nagelsmann questionou o avançado internacional polaco acerca e recebeu uma indicação como que positiva, e reiterou querer a permanência do goleador.

"Perguntei-lhe se foi uma boa conversa. E parece que foi. Mas não há nada a relatar, em nenhum sentido. A minha posição não mudou, mantenho-a. Quero que ele estenda o contrato", afirmou o técnico germânico, em conferência de Imprensa.

Os bávaros recusam-se a negociar Lewandowski no próximo verão, por entenderem que continua a ser fundamental, e avançaram para o prolongamento do vínculo, evitando, assim, ver o jogador poder assinar, a partir de janeiro de 2023, por outro clube, dado que o atual contrato tem a duração de pouco mais de um ano.

"Definitivamente vamos tê-lo conosco na próxima temporada. É importante citar que temos contrato com ele. O clube não é louco e não está a debater a transferência de um jogador que marca 30 ou 40 golos", afirmara, em abril passado, Oliver Kahn, dirigente do Bayern, afastando rumores da venda para o Barcelona.

No mês passado, vários meios da Imprensa espanhola, e até polaca, noticiaram que o avançado do Bayern e da seleção da Polónia já havia comunicou a vontade de se tornar culé em 2022/23, pelo que se desvincularia antecipadamente dos bávaros.