Real Madrid reage ao boneco de Vinícius pendurado: "Ato lamentável e repugnante..."

Clube merengue, como o próprio Atlético de Madrid, Liga ou Federação, repudiou a atitude de alguns adeptos colchoneros. Perto do centro de treinos dos merengues, em Valdebebas, foi colocada numa ponte uma tarja em que se lê "Madrid odeia o Real". Mas o mais grave e mais polémico é o outro "elemento" da provocação: um boneco pendurado pelo pescoço com o número e nome de Vinícius Júnior

Espanha acordou esta quinta-feira com uma imagem triste: mais do que a provocação dos adeptos do Atlético de Madrid ao rival da cidade, com a frase "Madrid odeia o Real", impressionou uma figura de um boneco de Vinícius JR pendurado pelo pescoço. Depois de várias entidades, entre as quais o Atlético de Madrid, terem condenado o ato, o Real veio a público reagir em força, acusando os responsáveis da situação.

"O Real Madrid C. F. gostaria de agradecer o apoio e as expressões de afeto recebidas após o lamentável e repugnante ato de racismo, xenofobia e ódio contra o nosso jogador Vinícius. Gostaríamos de expressar a nossa mais veemente condenação destes atos que constituem um ataque aos direitos fundamentais e à dignidade das pessoas, e que nada têm a ver com os valores que o futebol e o desporto representam. Ataques como os sofridos pelo nosso jogador, ou os sofridos por qualquer desportista, não têm lugar numa sociedade como a nossa. O Real Madrid confia em que aqueles que participaram num ato tão desprezível serão responsabilizados", comunicou o clube merengue, no seu site oficial.

"Tais atos são absolutamente repugnantes e inadmissíveis e trazem vergonha à sociedade. A nossa condenação de qualquer ato que atente contra a dignidade das pessoas ou das instituições é inequívoca e sem reservas", escreveu o Atlético de Madrid, que não se revê na posição de alguns dos seus adeptos.

De acordo com a imprensa espanhola, a claque Atlético Font, afeta aos colchoneros, é a responsável pela autoria da tarja.

