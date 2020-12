Manchester United vence Wolverhampton e sobe ao segundo lugar da Premier League

Rashford foi decisivo no triunfo do Manchester United em receçao ao Wolverhampton

Red devils estão agora a dois pontos do líder Liverpool. Wolves prolongam série de resultados insatisfatórios

A equipa do Manchester United venceu, esta terça-feira, a formação do Wolverhampton, pela margem mínima (1-0), em jogo da 16.ª jornada da I Liga inglesa, disputado no Estádio de Old Trafford.

A partida entre red devils e wolves, em que imperou o equilíbrio, não foi sequer profícua em oportunidades de golo, fruto da assertividade defensiva e a própria falta de inspiração ofensiva de ambos os lados.

Ainda assim, e já o pano estava a cair sobre o terreno de jogo, Rashford alterou o então previsível desfecho do resultado. Aos 94', o avançado inglês, assistido por Bruno Fernandes, rematou à entrada da área e bateu Rui Patrício, que foi "traído" por um desvio de um defesa da equipa forasteira.

Essa não foi, porém, a única vez que as redes da baliza do Wolverhampton balançaram. Aos 70', Edison Cavani conseguiu superar o guardião internacional português, na sequência de um pontapé de canto, mas o golo fora anulado por posição irregular do dianteiro uruguaio.

Com este regresso aos triunfos, após o empate com o Leicester, o Manchester United ascendeu ao segundo lugar da Premier League, com 30 pontos, menos dois que o líder e campeão em título Liverpool, que defronta, esta quarta-feira, o anfitrião Newcastle.

Quanto ao Wolverhampton, que alinhou com sete portugueses em Old Trafford (Rui Patrício, Rúben Neves, Vitinha, Moutinho, Neto, Podence e Fábio Silva), permanece, à condição, na 12.ª posição da classificação, com 21 pontos, e já não vence há três rondas.