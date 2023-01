Rafael Leão abre caminho à vitória do Milan no regresso da Serie A

Avançado português inaugurou o marcador na visita do Milan ao Salernitana.

Rafael Leão abriu esta quarta-feira caminho à vitória do Milan na visita à Salernitana (2-1), em jogo da 16.ª jornada da Serie A, no regresso da competição após a pausa para o Mundial do Catar.

Rafael Leão, que esteve no Mundial, onde a Seleção Nacional foi eliminada nos quartos de final, fez hoje o primeiro golo do Milan logo aos 10 minutos, num lance em que recebeu de Tonali, contornou Ochoa e rematou já de ângulo apertado.

Este foi o terceiro golo de Rafael Leão nas últimas três épocas no primeiro jogo de janeiro dos rossoneri, com o extremo a marcar em 2021, 2022 e 2023.

No jogo, os campeões em título ainda dilataram na primeira parte, novamente com Sandro Tonali em evidência, com o médio, que já tinha feito um primeiro remate, a surgir novamente perto da entrada da área e a apontar o 2-0, aos 15 minutos.

Na parte final, já depois de ter um lance anulado a Brahim Diaz, o Milan ainda se viu em apertos, depois de a Salernitana reduzir aos 83 minutos, com Bonazzoli a aparecer ao segundo poste, após cruzamento na direita de Coulibaly.

Ainda assim, os milaneses seguraram o triunfo, mantendo-se no segundo lugar, com 36 pontos, agora a cinco do líder Nápoles, que ainda hoje visita o Inter, adversário do FC Porto na Champions, enquanto a Juventus é terceira, com 31, e visita a Cremonese.

A Salernitana, que não vence há quatro jornadas, é 13.ª e pode ser ultrapassada nesta 16.ª ronda.

Nos primeiros jogos deste regresso, em ação estiveram também Sassuolo (15.º) e Sampdória (18.º), com a equipa de Génova, que vinha de quatro derrotas consecutivas, a triunfar também fora por 2-1.

A Samp esteve a vencer com golos de Gabbiadini (25 minutos) e Augello (28'), enquanto Berardi reduziu para o Sassuolo (64', de grande penalidade).

A 16.ª jornada prossegue durante o dia, terminando com dois jogos a partir das 19h45, um dos quais o clássico entre Inter, adversário do FC Porto nos oitavos de final da Liga dos Campeões (22 de fevereiro e 14 de março), e o líder Nápoles.