Queixas contra Greenwood foram retiradas e Manchester United já reagiu

Red devils pronuncia-se sobre a situação de Greenwood, que viu as queixas de violação e agressão serem retiradas.

Todas as queixas de violação e agressão contra Mason Greenwood, futebolista ainda ligado ao Manchester United, foram retiradas, anunciou a polícia de Manchester, esta quinta-feira.

"A equipa de investigação tem-se mantido em contacto regular com a equipa de defesa, providenciado atualizações, e entende a racionalidade da descontinuação dos procedimentos, nesta etapa. Esta decisão não foi tomada de forma leviana", informou Michaela Kerr, superintendente da polícia da grande Manchester.

Na tarde de hoje, o Manchester United já reagiu ao caso. "O Manchester United nota que as acusações contra Mason Greenwood foram retiradas. O clube conduzirá agora o seu próprio processo antes de determinar os próximos passos. Não vamos fazer mais comentários até que o processo esteja concluído", lê-se no site oficial.

O jogador foi detido pela primeira vez em janeiro de 2022, após aparecerem nas redes sociais fotos e vídeos de uma jovem com o rosto ensanguentado, hematomas e com a frase: "Para quem quiser saber o que Mason Greenwood realmente me fez".

O avançado começaria a ser julgado em novembro de 2023.

Greenwood entrou nos red devils aos seis anos e, aos 17 anos e 353 dias, tornou-se no mais jovem de sempre em toda a história do clube a marcar um golo nas provas europeias. Aos 20 anos e quatro meses, tem agora 35 golos em 129 partidas na primeira equipa do clube.