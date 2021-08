PSG delira com Messi, mas tem um problema por resolver: Mbappé

Avançado francês mantém a firme ideia de abandonar o clube após terminar contrato.

Em êxtase com a chegada de Lionel Messi, o PSG tem, todavia, um problema por resolver: Mbappé. O avançado tem apenas mais um temporada de contrato com o clube parisiense e a renovação parece cada vez mais distante.

Segundo informa o jornal espanhol "As" esta quarta-feira, na versão online, o internacional francês tem como intenção mudar de ares na próxima temporada e para isso muito contribui, de acordo com a publicação espanhola, a má relação com o diretor desportivo Leonardo.

O "As" adianta que há uma reunião prevista com o jogador nas próximas semanas, ainda que dificilmente a mesma faça Mbappé mudar de ideias. Apesar de muito se ter falado do interesse do Real Madrid, ao PSG não terá chegado, por enquanto, qualquer proposta pelo jogador.

Mbappé, 22 anos, está em Paris desde a época 2017/18, depois de ter dado nas vistas ao serviço do Mónaco.