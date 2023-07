Terremoto no mercado de transferências: PSG afasta Mbappé do estágio

Decisão tomada pelo clube francês

O PSG decidiu não levar Kylian Mbappé para o estágio no Japão. O clube da Ligue 1 está convencido que o internacional francês, cujo contrato termina em junho de 2024, tem já um acordo com o Real Madrid, onde chegará a custo zero.

A decisão foi tomada esta sexta-feira - revela o jornal L'Équipe - após o jogo particular do PSG com o Le Havre (2-0), com o clube parisiense a tomar a decisão de afastar a sua maior estrela do estágio no Japão e na Coreia do Sul, cuja partida está prevista para este sábado.