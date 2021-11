Primo do dono do PSG anuncia Zidane no clube: "Bem-vindo, Zezo"

Primo do presidente do PSG anunciou contratação de Zidane. Há uns meses, também 'acertou' na contratação de Messi.

Kalifah ben Hamad Al-Thani, membro da realeza do Catar e primo de Nasser Al-Khelaifi, presidente do PSG, voltou a fazer um anúncio bombástico no seu Twitter. Quase quatro meses após garantir e acertar acerca da contratação de Messi, o catariano anunciou, esta sexta-feira, a contratação de Zinedine Zidane.

De acordo com o Khalifah Bin Hamad Al-Thani, o negócio estará fechado e o ex-Real Madrid irá substituir Mauricio Pochettino, que sairia, assim, do clube. "As coisas estão resolvidas. Será anunciado em breve. Bem-vindo, Zezo", escreveu num primeiro tweet para continuar depois com um segundo no qual mostrou uma foto de Zidane acompanhada por um "boa noite", na descrição.

Na quinta-feira, o jornal francês Le Parisien havia noticiado que as negociações entre as partes estavam a progredir.