Franceses garantem que PSG já negocia com Zidane para substituir Pochettino

Jornal Le Parisien afirma que o clube já iniciou conversas para contratar já Zidane.

Os rumores sobre uma possível saída de Mauricio Pochettino para o Manchester United parece ter acelerado as buscas do PSG por um substituto. De acordo com o jornal Le Parisien, o clube francês já conversa com Zinedine Zidane para assumir a equipa em caso de saída do argentino.

Além do interesse do United, em França fala-se também de uma insatisfação com o desempenho da equipa, repleta de estrelas (leia-se nomes como Messi, Neymar e Mbappé), aquém do esperado.

Na quarta-feira, por exemplo, a equipa foi derrotada com Manchester City, no Estádio Etihad (2-1), numa noite criticada pela imprensa francesa.

Neste sentido, o Le Parisien garante esta quinta-feira que o PSG e o Zidane já conversam sobre uma possível chegada do ex-treinador do Real Madrid.

O cenário é diferente do noticiado no dia anterior pelo jornal espanhol "AS", que afirmou que todos os possíveis negócios estavam a ser "bloqueados" pelo próprio treinador francês. O PSG não estaria a conseguir convencer o antigo técnico do Real Madrid. O cenário parece ter mudado.