Pretendido pelo Bayern, Kane quer resolver futuro nos próximos dias

De acordo com a Sky Sports, o avançado do Tottenham quer ver o seu futuro resolvido durante esta semana, devido a motivos familiares.

Numa altura em que o Bayern continua decidido a contratá-lo, Harry Kane pretende que o seu futuro seja resolvido durante esta semana, mesmo que isso signifique permanecer no Tottenham, onde tem apenas mais um ano de contrato.

De acordo com a Sky Sports, o avançado inglês tem gostado da filosofia de jogo e do regime de treinos implementado pelo novo treinador Ange Postecoglou, prevendo-se que participe no último particular de pré-época que os spurs vão realizar, na terça-feira, diante do Barcelona.

Ao mesmo tempo, Kane não pretende continuar a prolongar a incerteza em torno do seu futuro, uma vez que a sua mulher vai dar à luz nas próximas semanas e não se encontra em condições de viajar. Nesse sentido, o avançado quer resolver o futuro nesta semana, de forma a poder planear a sua vida familiar.

Na Alemanha, a mesma fonte acrescenta que o Bayern vai ter uma reunião nas próximas horas com o Tottenham, com vista a mais uma ronda de negociações pelo goleador. Recorde-se que a última oferta dos bávaros por Kane superou os 100 milhões de euros.

