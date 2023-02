Premier League acusa Manchester City de diversas irregularidades financeiras

Liga inglesa emitiu comunicado esta segunda-feira.

A Premier League acusou o Manchester City de diversas irregularidades financeiras, em sequência de uma investigação que estará em curso há quatro anos, informou a Liga inglesa em longo comunicado. Em causa estão problemas com contratos de jogadores e treinadores e incumprimento do fair-play financeiro desde 2008, ano de compra do clube.

No primeiro ponto de uma longa nota oficial, a Premier League afirma que os citizens não terão "revelado com precisão" a informação sobre o estado económico do clube, mais concretamente no que diz respeito a receitas com patrocínios e custos operacionais, estando em causa todas as épocas entre 2009 e 2018.

Existem ainda problemas com contratos de jogadores e treinadores, uma vez que o Manchester não terá revelado todos os pormenores da remuneração dos jogadores, entre 2010 e 2016, e dos treinadores, entre 2009 e 2013. A Premier League informa ainda de problemas com o fair-play financeiro da UEFA e regras parecidas aplicadas de forma interna aos clubes ingleses.

Já no último ponto, a Premier League salienta que o clube não cooperou com a investigação, durante a qual foram pedidos documentos e informação entre 2018 e a atual temporada.

A investigação seguirá agora para uma comissão própria, independente da Premier League.

De recordar que o Manchester City foi comprado em 2008 pelo Sheikh Mansour, dos Emirados Árabes Unidos, tendo em 2020 sido proibido pela UEFA de participar nas provas europeias durante duas épocas e multado em 30 milhões de euros por violação do faie-play financeiro. A suspensão, no entanto, não chegou a ser aplicada, após recursos do clube.