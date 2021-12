Atlético Mineiro de Hulk é campeão brasileiro

Hulk, campeão do Brasil

Com Hulk em grande fase e a marcar mais uma vez, Galo volta a ser campeão brasileiro.

Meio século. Foi o tempo que os adeptos do Atlético Mineiro precisaram esperar para voltar a gritar "é campeão" no campeonato brasileiro. A equipa do avançado Hulk conseguiu uma reviravolta histórica na noite desta quarta-feira e venceu o Bahia, em Salvador, por 3-2, após estar a perder por 2-0 na segunda parte.

Os golos da vitória do Galo foram numa incrível sequência de apenas quatro minutos. Primeiro com Hulk, numa grande penalidade aos 73', e Keno, duas vezes, aos 74' e 77'. Os baianos marcaram com Luiz Otávio (62) e Gilberto (66').

Com 81 pontos, o Atlético já não pode mais ser alcançado pelo segundo classificado, o Flamengo (70 pontos). O título, então, está garantido com duas jornadas de antecedência. O título encerra o maior intervalo de um campeão nacional no Brasil desde que o campeonato passou a existir em 1959.

Cenário que muito se deve ao grande momento vivido pelo avançado Hulk, ex-FC Porto. O jogador de 35 anos é o goleador-mor da competição com 18 golos em 34 jogos. Em toda temporada, ele já marcou 33 vezes.

Com tantos golos, o internacional brasileiro só não marcou mais do que em outros poucos momentos da carreira: em 2007, ele marcou 37 vezes quando jogava no Tokyo Verde; em 2010/11 pelo FC Porto foram 40 golos, seu recorde. Em 2017, foram mais 33 pelo Shanghai.