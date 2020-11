Adversário de Portugal: jogador da Croácia jogou infetado por covid-19

Quando a equipa médica croata soube do caso positivo, Vida foi, de imediato, isolado da restante comitiva.

Rebentou a polémica: Vida disputou a primeira parte do Turquia-Croácia, apesar de estar infetado por covid-19. O resultado dos testes PCR chegaram já com o jogo, em Istambul, a decorrer.

Em comunicado, a federação croata garante terem sido seguidos todos os protocolos da UEFA, tendo toda a comitiva realizado o primeiro teste de despiste na segunda-feira, no qual todos deram resultado negativo. Durante o dia de hoje, já a pensar no jogo de sábado, frente à Suécia, os croatas foram novamente submetidos aos exames PCR de manhã, tendo os resultados sido conhecidos já com a partida com a Turquia a decorrer. Nessa altura, Vida já não estava em campo, visto ter sido substituído ao intervalo.

Quando a equipa médica croata soube do caso positivo, Vida foi, de imediato, isolado da restante comitiva. Além do defesa do Besiktas, também um outro elemento da estrutura croata acusou positivo.

Recorde-se que Portugal defronta a Croácia, na próxima terça-feira, em Split, no grupo 3 da Liga das Nações.