Pogba saiu de Old Trafford e deixou sinal para os adeptos? Veja as imagens

Imprensa destacou o gesto do médio francês, que tem sido apontado à saída no final da temporada, agora que os red devils vão iniciar um novo ciclo, com Ten Hag

Paul Pogba voltou a não ser feliz em Old Trafford. O Manchester United ainda venceu o Norwich, por 3-2, mas o médio francês teve uma tarde de mais dúvidas do que certezas perante uns adeptos que começam, aparentemente, a perder a paciência.

Primeiro, a quinze minutos do final, no momento em que foi substituído, o médio não gostou de ouvir alguns assobios e vociferou algumas palavras pouco simpáticas. Depois, no momento em que abandonava o relvado, foi possível ver um gesto como uma espécie de resposta do francês perante mais críticas de alguns fãs dos red devils.

A imprensa inglesa acredita que este episódio é apenas mais um a confirmar que Paul Pogba estará mesmo de saída no final da época, depois de cinco temporadas completas ao serviço do Manchester United.

Paul Pogba cups his ears to the United fans, who boo in response pic.twitter.com/jE4DHJAjSa - FootballJOE (@FootballJOE) April 16, 2022