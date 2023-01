Pediu para ficar fora dos convocados e está de saída da Roma

O avançado está de saída e falha visita a Spezia, duelo que não teve direito a antevisão do luso.

A história de Zaniolo com a Roma tem sido feita de altos e baixos nas quatro épocas e meia que o avançado já leva no clube, e agora pode mesmo ficar por aqui. Segundo a Imprensa italiana, as duas partes concordam que chegou a hora do jovem de 23 anos respirar novos ares - autor de dois golos em 17 jogos esta temporada, o avançado de temperamento difícil já foi mesmo apupado pelos próprios adeptos em mais do que uma ocasião.

Por essa razão, e apesar de ter contrato válido por mais ano e meio, Zaniolo já está no mercado, surgindo vários emblemas da Premier League como potenciais interessados - com o Tottenham à cabeça -, mas também o Borussia de Dortmund, num negócio que terá como base os 35 M€ (até porque 15 por cento do passe do jogador pertence ao Inter de Milão, seu anterior clube).

O próprio jogador, de resto, também terá pedido a Mourinho para ficar de fora do jogo deste fim de semana no terreno do Spezia. Curiosamente, o treinador português recusou-se a participar na conferência de Imprensa de antevisão da partida, algo inédito desde a chegada aos giallorossi.