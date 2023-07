Payet chora no adeus ao Marselha: "Só quero voltar a divertir-me em campo"

Médio ofensivo francês, de 36 anos, representou o emblema francês durante oito épocas e meia.

Dimitri Payet, aos 36 anos, anunciou esta sexta-feira que vai deixar de representar o Marselha, depois de ter terminado contrato com o clube onde alinha o português Vitinha no final da época passada.

Em conferência de imprensa, Pablo Longoria, presidente do emblema francês, foi quem confirmou a notícia, ao lado do médio ofensivo francês, que estava visivelmente emocionado.

"Não é um momento fácil. Convocámos esta conferência de imprensa para anunciar que decidimos não continuar a aventura com Dimitri Payet. Foram muitas semanas de discussões e decidimos seguir caminhos diferentes. Dimitri, és uma parte muito importante deste clube e inspiraste muitos adeptos. Partilhámos bons momentos, mas mesmo nos momentos de dificuldade, ajudaste o clube. Se tivesse de te definir em duas palavras, diria génio e talento. Deste muito prazer aos nossos adeptos e ganhaste o respeito do mundo do futebol", elogiou o dirigente espanhol.

"É uma decisão difícil de tomar enquanto clube, mas tomamo-la dizendo a nós próprios que é o melhor para o clube. Não é um adeus, é um até breve. As portas do clube estão abertas e quero desejar-te tudo de bom para esta etapa da tua carreira. O Marselha é o teu lugar, é a tua casa", acrescentou, diretamente para o jogador.

Já Payet, que teve de fazer várias pausas para segurar as lágrimas a meio do discurso, admitiu que pretende voltar a desfrutar do futebol depois de uma época em que foi pouco utilizado, apontando quatro golos e três assistências em 27 jogos.

"Gostaria de continuar a jogar futebol. Estou a sair de uma época muito difícil, com muito pouco tempo de jogo. Só quero jogar e voltar a divertir-me em campo. Mas não há raiva. Teria levado a mal se o clube não tivesse sido justo comigo. Foram mais do que justos e o futebol é assim. Com o passar dos anos, temos tendência para não jogar tanto, mas temos de respeitar as decisões e o que estão a fazer. Serei o primeiro adepto do Marselha. Gostaria de pedir desculpa aos meus colegas de equipa. Recebi muitas mensagens, mas não respondi a ninguém porque não podia falar", afirmou.

Payet representou o Marselha durante oito temporadas e meia, numa passagem interrompida por duas épocas no West Ham, da Premier League, entre 2015 e 2017.