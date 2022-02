Para rescindir com Aubameyang, Arsenal foi obrigado a desembolsar muitos milhões

Aubameyang, ex-capitão do Arsenal

Avançado seguiu para o Barcelona, depois de um final de ligação com os gunners recheado de problemas

Antigo capitão de equipa, Aubameyang não saiu propriamente a bem do Arsenal, mas a conta bancária do gabonês ficou bem recheada. Segundo a imprensa inglesa, foram mais de oito milhões o valor que os gunners tiveram de pagar para a rescisão unilateral.

De acordo com o The Times, especificamente foram oito milhões e 300 mil euros para que o Arsenal conseguisse rescindir com um jogador que tinha há algum tempo deixado de ser um ativo, tendo em conta os problemas disciplinares, a retirada da braçadeira e o afastamento da equipa e dos jogos.

Entretanto, o Barcelona já oficializou, na manhã desta quarta-feira, a entrada de Aubameyang em Camp Nou.