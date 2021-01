Palmeiras vence o Sport e Abel Ferreira mantém sonho do campeonato brasileiro

O Palmeiras venceu o Sport (1-0), este sábado, na Ilha do Retiro, no Recife, pela 29ª jornada do campeonato brasileiro e mantém aceso o sonho pelo título nacional.

Abel Ferreira poupou dez titulares para o jogo da próxima terça-feira, na meia-final da Taça Libertadores, contra o River Plate, no Allianz Parque, em São Paulo.

Ainda assim, conseguiu ser superior ao adversário e vencer com golo de Willian, aos 27'. A vitória teve ares de dramatismo com uma decisão polémica da arbitragem que anulou uma grande penalidade a favor do Sport com a ajuda do VAR, aos 90', para protestos da equipa da casa.

Com o triunfo o Palmeiras ocupa neste momento o 6º posto e chegou aos 47 pontos - nove a menos que o líder São Paulo. A equipa de Abel, entretanto, tem um jogo a menos. O Sport, por sua vez, permanece em 14º, com 32 pontos.

O Palmeiras agora foca todas as suas atenções para o jogo contra o River Plate que pode levar à equipa à final da Taça Libertadores da América. Na primeira mão, os brasileiros venceram os argentinos por 3-0, na Argentina, e por isso podem até perder por dois golos de diferença que estarão qualificados..