Palmeiras dá mais um passo firme rumo ao título, Corinthians também vence

Na madrugada desta quinta-feira, o Palmeiras bateu o Atlético Mineiro, por 1-0. O Corinthians venceu o Atlético Goianiense, por 2-1.

O Palmeiras venceu no terreno do Atlético Mineiro, por 1-0, na última madrugada, e deu mais um passo rumo à conquista do título no Brasileirão. A equipa de Abel Ferreira lidera o campeonato com 60 pontos, mais nove do que o segundo classificado Fluminense, numa altura em que faltam jogar dez jornadas.

Murilo, aos 51 minutos, marcou o único golo do encontro, que fica também marcado por ser o 14.º consecutivo em que o Verdão não perde na condição de visitante. É um marco histórico, porque tal nunca tinha acontecido desde que o Brasileirão se disputa com pontos corridos.

Também na madrugada de ontem, o Corinthians, de Vítor Pereira, bateu em casa o Atlético Goianiense, por 2-1, com golos de Róger Guedes (12') e Yuri Alberto (88'). Wellington Rato marcou para os forasteiros, aos 17'.

O Timão segue no quarto lugar da tabela classificativa, com 47 pontos, a três do Internacional e com mais dois que o Flamengo.