Palavras do irmão de Messi caíram mal e originam um pedido de desculpas

Matías falou da necessidade de uma "limpeza" caso o craque voltasse à Catalunha

As palavras de Matías Messi, irmão do craque argentino que alinha no PSG, caíram mal em Barcelona e originaram mesmo um pedido de desculpas.

"Tenho um recorte do Sport [jornal espanhol] na minha casa que diz que Messi devia voltar ao Barcelona. Em baixo escrevi 'hahahaha'. Não vamos voltar para o Barcelona. Se o fizermos, vamos fazer uma boa limpeza. Entre elas, expulsar Joan Laporta, que é um ingrato", afirmou Matías num vídeo para o canal de Twitch do filho.

Nas redes sociais, retratou-se depois de toda a polémica causada. "Para nós, a Catalunha é a nossa segunda casa e isso é de conhecimento público. Sinto muito e peço desculpas a todos, especialmente aos barcelonistas", escreveu, falando desta vez do Barcelona como "um clube muito grande" e que "muito deu a Messi e à família".

Messi está em final de contrato com o PSG e, apesar de ter sido avançado a existência de um acordo, uma eventual renovação ainda não foi oficializada.