Irmão de Messi: "Se voltarmos a Barcelona terá de haver uma limpeza, incluindo o presidente"

Matías Messi mostrou não simpatizar minimamente com Joan Laporta, acusando-o de falta de gratidão por tudo o que o irmão fez com a camisola do Barcelona.

Matías, irmão de Lionel Messi, prestou esta quarta-feira declarações polémicas sobre um hipotético regresso do extremo ao Barcelona, dizendo que para isso acontecer, muita gente teria de abandonar Camp Nou, entre elas o presidente Joan Laporta, que acusa de ter falta de gratidão por tudo o que "La Pulga" fez pelo clube.

"Não vamos voltar a Barcelona. E se o fizermos, vamos fazer uma boa limpeza. Entre eles, expulsar Joan Laporta, ingrato por tudo o Messi deu ao Barcelona", afirmou Matías num vídeo para o canal de Twitch do filho, cuja veracidade foi mais tarde confirmada pelo jornal espanhol Marca.

No mesmo vídeo, o irmão do astro argentino deixou ainda críticas na direção dos adeptos blaugrana, considerando que não apoiaram o jogador quando a sua continuidade no clube, no verão de 2021, ainda era vista como possível.

"As pessoas não o ajudaram, deviam ter feito uma marcha ou algo assim. Que deixassem Laporta sair e Messi ficar. Os catalães são traidores. A minha mãe disse uma vez a Lionel que eles iriam pagar como fizeram a Ronaldinho", revelou.

Considerando que "ninguém conhecia" o Barcelona antes da subida ao estrelato do irmão Lionel, Matías terminou o vídeo dizendo: "Quem tiver a oportunidade de viajar para Barcelona, entra no museu [do clube] e está lá Messi".

Recorde-se que Lionel Messi deixou o Barcelona a custo zero no verão de 2021, altura em que o clube atravessava grandes dificuldades financeiras, rumando ao PSG. Para trás ficaram quase duas décadas de excelência ao serviço da equipa catalã, assim como uma série de títulos coletivos e individuais, com destaque para sete Bolas de Ouro, quatro Ligas dos Campeões e 10 LaLigas.