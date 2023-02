Oficial: Zaniolo troca Roma pelo Galatasaray

Clube italiano oficializou a transferência, os turcos ainda não

A Roma oficializou a transferência de Zaniolo para o Galatasaray, num negócio que envolve 16,5 milhões de euros e ainda mais 13 por objetivos.

Com uma saída pela porta de trás e em litígio com o clube, a Roma limitou-se a confirmar o negócio, com poucas palavras e sem qualquer mensagem para o futuro do jogador.

O Galatasaray, refira-se, está de momento submerso em campanhas de apoio aos afetados pela tragédia na Turquia, enviando camiões de ajuda para as zonas do terramoto que vitimou milhares de pessoas.

Ufficiale: Nicolò Zaniolo ceduto al Galatasaray.#ASRoma pic.twitter.com/6BfAyM6pfz - AS Roma (@OfficialASRoma) February 8, 2023