Oficial: Steve Bruce já não é treinador do Newcastle

Mútuo acordo conduziu à saída de um dos técnicos mais experientes da Premier League

Já se sabia que muito dificilmente seria a solução a médio prazo, sabe-se agora que nem a curto é. Steve Bruce deixou de ser a partir desta quarta-feira treinador do Newcastle.

Em comunicado, o clube anunciou a saída do técnico de 60 anos por mútuo acordo. O Newcastle desejou ainda as maiores felicidades para Steve Bruce, agradecendo o contributo prestado nos últimos anos.

Steve Bruce sai de St James Park sem qualquer vitória em 2021/2022. Um novo treinador para liderar o projeto milionário do clube estará para chegar nos próximos dias. Enquanto isso não acontece, Graeme Jones orientará a equipa interinamente.