Oficial: Nanu deixou o FC Porto e assina pelo Samsunspor

Defesa assinou por dois anos, com outro de opção. FC Porto fica com 15% do passe

O lateral-direito Nanu é oficialmente jogador do Samsunspor, da Turquia.

Após consumar há dias a rescisão com o FC Porto, o defesa vinculou-se ao Samsunspor por dois anos, com mais uma época de opção.

Nanu tinha mais duas épocas de ligação aos dragões, que ficaram com 15% do passe como contrapartida para facilitar a sua saída. O defesa internacional guineense não entrava nos planos de Sérgio Conceição e a sua saída alivia a folha salarial do FC Porto.