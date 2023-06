Oficial: Kanté junta-se a Benzema no Al Ittihad, de Nuno Espírito Santo

Médio francês deixa o Chelsea a custo zero.

Era uma transferência avançada há vários dias, mas agora foi confirmada. O Al Ittihad, campeão saudita treinado por Nuno Espírito Santo, anunciou na madrugada desta quarta-feira a contratação a custo zero de N'Golo Kanté, que aos 32 anos terminou contrato com o Chelsea.

Apesar de a duração do contrato do médio francês não ter sido revelada, a imprensa internacional garante que Kanté assinou um vínculo válido até 2027, com um salário anual de 25 milhões de euros, sendo o segundo reforço sonante da equipa, depois de Karim Benzema.

O médio despede-se desta forma do futebol europeu, onde passou pelo Boulogne, Caen (França), Leicester e Chelsea, que reforçou em 2016, após uma temporada marcada por muitos problemas físicos, em que realizou apenas nove jogos.

Campeão inglês por duas ocasiões - foi peça fundamental no conto de fadas dos foxes, na época 2015/16 - e vencedor de uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa pelo Chelsea, para além de uma Taça de Inglaterra, um Mundial de Clubes e uma Supertaça Europeia, Kanté abraça agora uma aventura no Médio Oriente.