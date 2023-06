Oficial: Kai Havertz deixa Chelsea e reforça Arsenal

Havertz no Arsenal

Avançado alemão troca de cores em Londres.

Kai Havertz foi oficializado esta quarta-feira como reforço do Arsenal, deixando os vizinhos londrinos do Chelsea ao fim de três temporadas.

O avançado alemão, de 24 anos, assinou até 2028 com os gunners e, apesar de nenhuma das partes ter revelado o valor do negócio, a imprensa inglesa garante que o Chelsea vai encaixar 70 milhões de euros fixos, aos quais acrescem cinco milhões dependentes de objetivos.

Havertz registou um total de 32 golos e 13 assistências em 139 jogos pelos blues, conquistando uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de Clubes.

"Juntos vivemos altos e baixos, alegrias e tristezas. Hoje, agradeço a cada um dos adeptos do Chelsea, staff, treinadores e colegas de equipa dos últimos três anos. Foi uma honra fazer parte da história do Chelsea", reagiu o dianteiro, com uma publicação nas redes sociais.

Em 2022/23, Havertz apontou nove golos e duas assistências em 47 jogos pelo Chelsea.