Oficial: Harry Kane troca o Tottenham pelo Bayern

Avançado inglês assinou um contrato válido até junho de 2027.

O Bayern oficializou este sábado a contratação de Harry Kane, avançado que deixou nos cofres do Tottenham cerca de 100 milhões de euros (que podem chegar a 120 mediante o cumprimento de objetivos). O internacional inglês, de 30 anos, assinou um contrato válido até junho de 2027.

"Estou muito feliz por fazer parte do Bayern, um dos maiores clubes do mundo. Sempre disse que quero competir e testar-me a mim mesmo ao mais alto nível. Este clube tem uma mentalidade vencedora e sabe muito bem estar aqui", afirmou Kane no momento da assinatura.

O ponta de lança passa a ser a contratação mais cara na Alemanha, superando os 80 milhões de euros que os bávaros pagaram ao Atlético de Madrid por Lucas Hernández.

Kane deixa os spurs ao fim de 17 anos. Marcou 280 golos em 435 jogos pela equipa principal, sendo o maior goleador do clube e o segundo com mais golos na Premier League (213 contra os 260 de Alan Shearer). É também o melhor marcador da história da seleção inglesa, com 58 golos, em 84 jogos.