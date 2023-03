O Vitória em Villa Park: do ambiente ensurdecedor às canecas de cerveja

Flávio das Neves lembra colapso do Vitória em Villa Park. Uma conversa sobre a eliminatória disputada em 1983/84, numa altura em que conquistadores e villans se aproximam com investimento egípcio

Numa altura que tanto se fala que o Vitória de Guimarães e o Aston Villa podem ficar ligados ao abrigo do dinheiro do egípcio Nassef Sawiris, situação que poderá ficar traçada já amanhã em assembleia-geral extraordinária dos conquistadores quanto a uma aprovação do investimento de 46 por cento do capital da SAD dos portugueses por parte do proprietário do clube de Birmingham - foi responsável pela subida à Premier League em 18/19 - importa lembrar uma eliminatória da Taça UEFA de 1983/84, apanhava o Vitória, então, a competir na Europa pela terceira vez, aquele que tinha sido o surpreendente campeão europeu de 1981/82.

Depois de triunfo em Guimarães por 1-0 que animou e muito as pretensões minhotas, valendo um golo de Gregório Freixo, a deslocação a Villa Park acarretava riscos e muita ansiedade. Nessa equipa era Silvino o guarda-redes e pelo onze encontravam-se outros ilustres como Laureta, Amândio Barreiras, Nivaldo e Flávio das Neves. Este último, que tinha vindo da Sanjoanense e cumpria a terceira época na cidade-berço, lembra bem os desafios com os ingleses, que tinham como estrela o avançado Peter White.