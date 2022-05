O novo patrocinador do Atlético de Madrid, os milhões e o próximo desafio

Além do novo patrocinador da camisola, já encontrado, o Atlético de Madrid terá de resolver o "naming" do estádio, que deixará de ser "Wanda".

O Atlético de Madrid encontrou um novo patrocinador, que substituirá a "Plus500", que ocupa a frente da camisola do emblema "colchonero". De acordo com a "2Playbook", o clube espanhol fechou um contrato milionário para os próximos cinco anos com a "WhaleFin", uma empresa de criptomoedas. Será o maior patrocínio da história do clube.

Segundo as mesmas informações, o acordo deverá render ao Atlético de Madrid algo como 42 milhões de euros por ano (210 milhões de euros no total). Assim, quase triplicará os lucros que obtinha com a "Plus500", patrocinador desde 2015, que começou por render 12 milhões de euros por ano e atualmente entre 15 e 17 milhões de euros por ano.

De acordo com o jornal "AS", o Atlético teve muitos pretendentes para ocupar o lugar que será deixado pela "Plus500". O crescimento do clube, sustentado pelo desempenho desportivo das últimas temporadas, levou a ofertas de todo o mundo, com várias propostas de empresas de criptomoeda. A WhaleFin não será apenas o patrocinador da camisola, levando a cabo diferentes projetos e ajudando no desenvolvimento digital dos "colchoneros", questões que ainda estão a ser discutidas pelo departamento comercial.

Além do principal patrocinador das camisolas, o Atlético terá agora um novo desafio pela frente: o "naming" do estádio. O contrato pelos direitos de denominação do estádio, com o "Wanda Group", expira este ano e não será renovado, pelo que o clube espanhol está à procura de pretendentes para "rebatizar" a sua casa.

A "nova" casa do Atlético de Madrid foi inaugurada em 2017, após remodelação, quando o clube assinou um patrocínio com o "Wanda Group" para cinco anos, por 50 milhões de euros, a troco dos direitos de denominação do estádio, que passou de "Metropolitano" para "Wanda Metropolitano". Resta saber quem será o "substituto".