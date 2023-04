Árbitro divorciou-se após época com 205 jogos: "Não a culpo, eu nunca estava em casa..."

Mike Stoddart foi pela imprensa inglesa. Carreira leva já 47 anos e o número de cartões não engana quanto à longevidade: 4387 amarelos e 689 vermelhos

Mike Stoddart é um árbitro que, nos relvados ingleses, leva a palavra experiência para um outro patamar. Com uma carreira de quase meio século, o juiz define-se como "o mais rígido do mundo".

Como o The Sun destaca, nesta última segunda-feira, Stoddart, de 69 anos, tem uma experiência pouco comum no desporto-rei. O juiz já leva 47 anos de carreira, 4387 amarelos e 689 vermelhos. Pelo meio, mantém-se como adepto do Leeds, algo que já proporcionou uma ou outra dor de cabeça, como quando Alex Ferguson o confrontou, na década de 90.

"Entrou pelo balneário dos árbitros e, como sabia que eu era adepto do Leeds, disse-me: 'O Howard Wilkinson [na altura, treinador do Leeds] vai ficar contente contigo!'", afirmou, recordando uma história de 1992.

Lembrando as mentiras a Alan Shearer sobre a profissão do pai (um sacerdote que não era e que obrigou o avançado a pedir desculpa, sem razão) e recordando as dificuldades que foi manter o casamento no meio de tantas partidas, o árbitro "mais rígido do mundo" prometeu continuar "enquanto os joelhos deixarem".

Leia também Vídeos Este gesto de fair play chega-nos da Noruega e está a correr mundo O encontro entre Odd e Brann, da segunda jornada do campeonato da Noruega, ficou marcado por um gesto de fair play. Bard Finne, jogador da equipa visitante, partia num rápido contra-ataque, mas parou a jogada quando viu que o adversário que o perseguia se lesionou. O Odd acabou por vencer por dois golos sem resposta.

Numa só temporada, Mike Stoddart diz ter apitado 205 jogos e o casamento não aguentou. "Não posso culpar a minha ex-mulher. Eu nunca estava em casa...", recorda.