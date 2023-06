Mbappé continua no centro das atenções e não é apenas o Real Madrid que está atento.

Kylian Mbappé tem estado no centro das atenções no mercado de verão e o futuro do avançado francês prometer continuar a fazer correr muita tinta. Marco Kirdemir, agente FIFA com boas relações no Catar e na Arábia Saudita, falou sobre o descontentamento em torno do avançado e garante que o Liverpool pode cometer uma loucura.

"O Liverpool está a competir com o Real Madrid e quer pagar uma fortuna por Mbappé", declarou, citado pela Rádio Marca, num valor que pode atingir os 300 milhões de euros, naquela que seria a transferência mais cara da história.

"Falei com pessoas próximas à família do Catar que dirige o clube e ele disseram-me que estão muito zangados. Eles queriam e tinham a confiança de que ia renovar com o PSG. O Emir está muito chateado", vincou.

Kylian Mbappé reafirmou recentemente que a sua "única opção" é ficar em Paris recusando-se a alimentar uma eventual recusa de continuar no clube francês de futebol para além de 2024. Enviou, recorde-se, uma carta ao clube a comunicar que não acionará o ano de contrato extra, até 2025.