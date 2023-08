O adeus de uma lenda: Buffon confirma final da carreira

Guarda-redes de 45 anos anunciou esta quarta-feira o final da carreira. Despede-se no Parma, onde iniciou a carreira.

A carreira de futebolista de Gianluigi Buffon chegou ao fim. O guarda-redes italiano, de 45 anos, anunciou esta quarta-feira que pendurou as luvas. "É tudo, malta. Vocês deram-me tudo. Eu dei-vos tudo. Fizemo-lo juntos", escreveu a acompanhar um vídeo com alguns dos melhores momentos da carreira.

Buffon despede-se ao serviço do Parma, clube onde começou a jogar. Enquanto profissional, foram oito épocas no Parma, 19 na Juventus e uma no PSG. Juntando a seleção de Itália (176 jogos), termina a carreira com 1151 partidas oficiais.

Ganhou um Campeonato do Mundo e um Europeu de sub-21, uma Liga Europa, dez Ligas italianas, seis Taças de Itália, sete Supertaças de Itália, uma Ligue 1, uma Supertaça francesa e um campeonato da Serie B italiana.