Novo CEO da Superliga: "Há uma expetativa razoável de lançamento em 2024/25"

Bernd Reichart, novo CEO da Superliga Europeia, explicou alguns detalhes do polémico projeto em entrevista ao jornal Financial Times e à agência Reuters.

Bernd Reichart assumiu na terça-feira o cargo de novo CEO da Superliga Europeia, polémico projeto encabeçado por Florentino Pérez, Andrea Agnelli e Joan Laporta, respetivamente, presidentes do Real Madrid, Juventus e Barcelona e que foi recebido com protestos em massa, em 2021.

Reichart, em entrevista ao jornal Financial Times e à agência Reuters, começou por explicar a razão de o projeto ainda estar vivo, salientando a sua abertura para ouvir opiniões diferentes a respeito do tema e apontando a temporada 2024/25 como uma data "razoável" para a implementação da Superliga.

"Os presidentes do Real Madrid, Barcelona e Juventus exposeram recentemente os seus pontos de vista sobre os problemas que este desporto enfrenta. Creio que fazem as perguntas corretas e, pessoalmente, quero escutar muitas e diversas vozes, para que a comunidade europeia do futebol possa encontrar de forma conjunta as respostas adequadas", assumiu.

O dirigente admitiu que a primeira tentativa de introduzir a Superliga Europeia careceu de "diálogo" e que não pretende deixar que o erro se repita, abrindo portas a uma eventual reunião com Aleksander Ceferin, presidente da UEFA que tem mostrado várias vezes o seu repúdio ao projeto.

Questionado sobre qual o problema do atual formato da Liga dos Campeões, o novo CEO da Superliga apontou: "Tem grandes jogos e bom futebol... a partir dos oitavos de final".

Já sobre um dos pormenores que mais revoltou os adeptos quando a Superliga Europeia foi anunciada, que dizia respeito ao seu formato fechado, Reichart sublinhou que essa opção "está fora dos planos".

"Até os adeptos vão ter muita simpatia por esta ideia. É uma tela em branco. O formato nunca será um obstáculo. Aconteceu uma reavaliação do projeto, havia um movimento claramente estabelecido a favor de um formato aberto. Queremos ver se existe um consenso ainda mais amplo sobre outros problemas que o futebol europeu enfrenta", referiu.

"O sistema tornou-se muito instável, já não consegue subsistir sozinho. Eu penso que os clubes devem ser capazes de decidir o próprio destino, porque são eles que acarretam com todos os riscos [financeiros]. A maioria dos clubes irá concordar que não podemos continuar assim...", refletiu, em jeito de conclusão.

A contratação de Bernd Reichart acontece numa altura em que o Tribunal de Justiça da União Europeia (CJEU) se encontra a avaliar a legalidade do monopólio exercido pela UEFA no que toca às competições europeias de clubes, com um veredicto a ser esperado em 2023.